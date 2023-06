Chamo aprovecha cola de gasolina para borrar todos los comentarios donde dijo que Venezuela se arregló

Durante las últimas semanas han vuelto a aparecer en varios estados del país las tradicionales colas para cargar gasolina, las cuales pueden demorar entre dos horas hasta dos meses. Es por esto que Gabriel Jaramillo, un veinteañero que lleva tres semanas en una cola de gasolina con la esperanza de abastecer su vehículo, aprovechó este tiempo para borrar todos los comentarios que hizo en redes sociales asegurando que Venezuela se había arreglado.

“Nojoda, yo estoy borrando toda esa vaina antes de que los primos míos allá en Perú se acuerden y empiecen mamarme gallo”, afirmó Jaramillo desde su carro, el cual también acondicionó como oficina para poder trabajar desde las interminables colas. “Tienen que entenderlo a uno también, ya no se veían colas por ningún lado y cada 30 minutos un enchufado habría otro puesto de hamburguesas, eso significa que la vaina estaba buena, ¿no? Pero nojoda, más tiempo duró mi ex sin montarme cacho que esa arreglada de país. Pero bueno, hay que echarle pichón, uno se adapta, ahorita yo trabajo aquí desde el carro, como aquí en el carro y pues no me baño, pero no importa porque me ahorro el alquiler, aunque igual no tengo para pagarlo porque lo gasto todo en gasolina”, concluyó Jaramillo, quien hace 6 meses le decía a todos sus conocidos que se devolvieran a Venezuela.