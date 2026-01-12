Chavistas empiezan a preguntarle a Trump si el bono va a caer por Zelle

A tan sólo algunos días de la captura del ex-dictador Nicolas Maduro por parte del ejército estadounidense, cientos de chavistas alrededor del país ya aceptaron a Donald Trump como nuevo presidente interino, incluso preguntándole si los bonos de la plataforma patria van a empezar a ser depositados a través de Zelle.

Enviamos a nuestro pasante subpagado hasta la sede del recién nombrado “Barron Trump Communal Council”, en el municipio San Marco Rubio del estado Vargas, donde tomó las declaraciones de la presidenta, Yanireth Vergara: “De parte de toda la comunidad de la urbanización Fuerza Delta queremos preguntarle al presidente o la presidenta o a la vicepresidenta, qué va a pasar con el Bono de la Patria y desde aquí, con las dos rodillas en tierra recomendamos que aprieten el puño y manden a depositarlos en Zelle porque la situación cada vez está más apretada que los pantalones de un toyotero. También queremos pedirle que se ponga las pilas y ordene la creación del Bono Yors Washinton (sic), el Bono de Guerra Antiprogres y el Bono Super Catire, porque la carne está muy cara últimamente por culpa de esos empresarios especuladores que no se han leído Art of the Deal”, afirmó Vergara, mientras inauguraba la primera Trump Tower con techo de Zinc en el continente.