Este miércoles el ejército de los Estados Unidos interceptó e incautó una banana inflable de PDVSA frente a las costas de Venezuela. Este navío de hule se encontraba sancionado por el Departamento de Estado y era utilizado por el régimen para transportar petróleo, chimó y anís con yogurt a diferentes países de la región.

Poco después la incautación fue confirmada por el anaranjado presidente Donald Trump, principal aliado de lo venezolanos en Venezuela y enemigo de los venezolanos en Miami: “Acabamos de confiscar una banana muy grande, demasiado grande, de hecho, es la banana más grande jamás incautada por el poderoso ejército de los Estados Unidos. Caben hasta 18 milicianos en esa banana, demasiado enorme. La pudimos hundir con un alfiler, pero decidimos incautarla. Ni hablar de los barriles de petróleo que venía arrastrando, cientos de miles de barriles, pero yo no creo que tuvieran petróleo, seguramente estaban llenos de cosas terribles, drogas como el Ninazo y cocuy que están matando billones de trillones de estadounidenses cada año, pero nosotros los salvamos”, confirmó Trump, mientras los medios le preguntaban por la llamada de siete horas que tuvo con Maduro jugando Fortnite.