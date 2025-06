Gasto inesperado ataca a joven que aún no se recupera de gasto inesperado de la quincena pasada

Los gastos inesperados, la explotación laboral y las situationships son una parte esencial de la vida adulta, y nadie lo sabe mejor que José Luis Zambrano, un joven de 26 años cuya situación económica se vio brutalmente atacada por una visita de emergencia al veterinario, a pesar de que aún no se recuperaba de haber tenido que pagar el arreglo de la lavadora la quincena pasada.

Tras recibir un correo de su jefe pidiéndole “ponerse la camiseta” trabajando un domingo, Zambrano nos comentó más acerca de su delicada situación económica: “Chamo, de pana cuando no es una vaina es otra, sin falta. Si no es la lavadora, es el gofundme de un primo que chocó en la moto, o peor aún, se acaba el protector solar. Uno no puede salir de un gasto nunca. De paso, justo cuando pensé que por fin iba a ahorrar una platica para salir con mi casi algo, el perro le dio por hacerse el inválido y no quería caminar, lo tuve que llevar al veterinario y gastar un platero en exámenes para que me dijeran que el tipo lo que tenía era pereza, ¿has visto tú? Esto no se aguanta, ¿en qué momento es que uno tiene un sueldo decente para comprarse una casa o algo? Porque esta situación no me la aguanto más”, aseguró Zambrano, quien estaría considerando la indigencia como un estilo de vida más relajado.