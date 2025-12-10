Gato jura la destrucción de señor que le da comida, cariños y un hogar

Esta mañana Sol Abelardo González de la Fuente, un adorable gato naranja que nunca ha tenido que salir a cazar por su comida, juró no descansar hasta lograr la aniquilación total y absoluta de su dueño, Gilberto González, quien lo cuida con amor, le da cariñitos y le paga todas las consultas en el veterinario.

Logramos obtener las declaraciones del señor González, quien parece tener total desconocimiento acerca de los planes malvados de su mascota: “La verdad Sol es un gato muy bien portado y tranquilo. Solamente me ha roto 7 juegos de vajilla, 87 floreros y le prendió fuego al ceibo de la sala, o sea lo normal para un gato precioso de su edad. De hecho, es tan juguetón que una vez me arrancó dos dedos de un mordisco y me hizo unos rasguños que necesitaron 192 puntos en el brazo, ¿qué tal? Para que veas la energía que tiene a veces”, concluyó González, mientras Sol le echaba veneno de rata en el café.