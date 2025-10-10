El presidente de los Estados Unidos y ganador del prestigioso Premio Trump de la Paz, Donald Jaua Trump, descartó por completo la oferta de su contraparte Nicolás Maduro de entregar todas las reservas de petróleo, oro y la ciudad de Cabimas a cambio de un acuerdo que evite cualquier conflicto militar entre ambos países.

Tras revelarse esta información el portavoz de la Casa Blanca, John L. Pattows, convocó una rueda de prensa ante periodistas de Fox News, Fox News 2 y Fox Kids para aclarar la decisión: “La realidad es que tras analizar cuidadosamente la oferta, el presidente consideró que regalarnos Cabimas era una amenaza, así que decidió enviar 45 buques, 600 aviones y 50.000 militares más al Caribe. ¿Qué clase de monstruo le ofrece Cabimas a otro ser humano? Nada más por eso deberían terminar de apurar el juicio en La Haya. Ni todo el petróleo del mundo podría hacernos considerar aceptar ese territorio abandonado por Dios y por el Diablo. Si la intención del señor Maduro era evitar un conflicto, esta ofensiva propuesta se convirtió en una declaración de guerra”, explicó Pattows, mientras anunciaba que Trump también había ganado el premio Nobel a la mejor cabellera.