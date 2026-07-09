El presidente de los Estados Unidos de América y de la FIFA, Donald J. Trump, ofreció fuertes declaraciones que dejaron secuelas entre las decenas de periodistas presentes. El funcionario de la administración estadounidense afirmó que Delcy Rodríguez, dictadora (E) de Venezuela, es la persona más divertida e inteligente que ha conocido, y que además “está ricarda”.

Entre los gritos de la prensa y con una notable e incómoda erección, Trump siguió su declaración: ”El otro día hablé con Delcy por Tinder, es hermosa, la más hermosa del mundo, hace todo lo que le pido, me pasa memes comiquisimos y de paso está para chuparse los dedos, no solamente lo digo yo, mucha gente lo dice. Los expertos se quedaron impresionados cuando les mostré a Delcy, dijeron que soy esclavo de su cama y que matemos esas ganas en el cuarto de un hotel. Sin embargo, yo soy un hombre de buenos gustos, excelentes gustos, los mejores gustos. El vejestorio de Biden jamás se hubiera levantado una jevita de este calibre, así sin barbilla para que sea más suave la transición de los besos de la boca a los del cuello”, concluyó Trump ante los oídos sangrantes de los presentes.