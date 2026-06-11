Autoridades del Instituto Nacional de Mimir En Hilo (INAMEH) exhortó a la población a tomar previsiones ante las inevitables inundaciones anuales y aprovechar la actual temporada de lluvias en Venezuela para bañarse, lavar la ropa y poner a llenar los tobos de agua para bajar la poceta.

“Pónganse las pilas, que después andan con la quejadera de que no hay agua, de que sale como si fuera nestea, de que tiene bacterias come carne y todas esas sifrinería que tiene la población ahora”, afirmó Rayniz Alcalá, presidente del Instituto y responsable de al menos 7 inundaciones en Caracas tras derramar vasos de agua. “Así que mi recomendación para esta temporada de lluvias es que saquen todos los tobos, las ollas y abran la boca para que se hidranten. Y pónganse creativos, románticos y ecológicos, agarren a su pareja y bañense bajo la lluvia juntitos, 2×1 pues, así como en The Notebook, ¿saben? Se enjabonan así bien rico para que estén limpiecitos. Al final del día, con toda esta agua que nos regala Diosito no hace falta ningún agua potable en ninguna tubería, sería un desperdicio”, detalló Alcalá, mientras le cortaba el agua a todo Cumaná para mantener su Jacuzzi privado 24/7.