Casco Sandoval salva a motorizado de sobrevivir accidente y tener que pagar la clínica
El precario casco modelo Sandoval ha vuelto a demostrar su peculiar eficacia, salvando la economía de un motorizado velocista. En esta ocasión, el afortunado beneficiario es el caraqueño Gabriel Sandoval, quien, gracias al anticuado artefacto, no sobrevivió un choque, se convirtió en compota de mototaxi y ahora está libre de las penurias económicas de pagar una clínica.
Durante el velorio de Gabriel, que, como era de esperar, contó con motopiruetas fúnebres, nuestro pasante subpagado tuvo la oportunidad de entrevistar a uno de sus compañeros mototaxistas, Kleiber Vuelta Loca: “¡Gabito, no!, ¿por qué te nos fuiste, mano?, todavía te quedaban muchas carreras que hacer, muchos caballitos que ejecutar y muchos hijos que abandonar. Jamás debiste comprar ese casco Sandoval para ahorrar pa’ la botella de anís. De pana que ese casco es rolo e’ porquería, un frenazo y ya se parte, parecen los boxers míos. De paso que con ese casco uno parece tremendo gafo que se trajo un casquito de beisbolista al trabajo. Qué lástima que te fuiste como lo que eras, un gafo, pero a la final (sic) eras nuestro gafo, ¡gafo! Manquesea (sic) no quedaste malherido porque no iba a quedar ni un ojo de la cara para pagar la clínica, te iba a salir veterinario y todo, hablando claro”, concluyó Vuelta Loca, no sin antes echarle los perros a la viuda de Sandoval.