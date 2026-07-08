Funcionario queda en shock tras encontrar restos de dólares entre escombros de La Guaira

Tras pasar largas horas escarbando entre los escombros en La Guaira, el sargento primero Jeffren Pérez Pérez de las Fuerza Analfabeta Nacional Bolivariana (FANB) colapsó esta mañana de rodillas sobre las ruinas, en un estado de shock casi catatónico, al desenterrar los restos totalmente desgastados, rotos e inutilizables de una paca de billetes de $100.

Nuestro pasante subpagado, que ha donado su sueldo inexistente haciendo más por ayudar que todos los funcionarios del país, tomó las cortas declaraciones de Pérez Pérez, quien apenas pudo murmurar: “Ciudadano… no logro procesar tanto dolor, tanta injusticia, cientos de dólares del tipo americano atrapados, despedazados entre los escombros, completamente inmatraqueables… Toda esta devastación donde alguna vez monté mi honorable alcabala para decomisar pollo asado, ¿ahora qué? No queda nada per sé como tal… Todos mis recuerdos acusando sospechosos de traición a la patria con pasar una semana en el calabozo si no me depositaban todo su dinero por Zelle, ahora son simplemente momentos que no volveran…”, reflexionó Pérez Pérez, mientras le quitaba su teléfono, zapatos y boxers a nuestro pasante subpagado para no acusarlo como espía extranjero.