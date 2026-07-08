FUNVISIS prohíbe los movimientos telúricos

La Fundación Venezolana para Ignorar Sismos Importantes Siempre (FUNVISIS) anunció una gran medida que ayudará a que el país nunca más sufra una catástrofe natural: prohibir los sismos.

Un comunicado desde la cuenta oficial de la institución, @Funvisis_memes.VE anunció: “A partir del presente momento quedan prohibidos todos los movimientos de la tierra en el territorio nacional. Incluyendo terremotos, temblores y movimientos de traslación y rotación por si las moscas. Y para cerciorarnos de que no se repita también exigimos a las placas tectónicas registrarse en VenApp y en la plataforma Patria. Además, queremos pedir donaciones para un complejo sismógrafo que necesitamos en la institución de modelo PlayStation 5 con un dispositivo de acoplamiento llamado GTA VI, importante también donar los controles para manejar este complejo dispositivo profesional por el bien de nuestro país”, concluyó el comunicado que en el siguiente slide anunciaba que se iban a agarrar puente hasta el 2028.