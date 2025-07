IMPOSTOR: Joven que se metió a runner no habla de que se metió a runner

Todos los treintañeros con crisis de identidad saben que la primera regla del running es que tienes que ser un insoportable que no para de hablar de ser running, excepto Juan “Juansi” Simón Correas, a quien la comunidad de runners identificó como impostor tras percatarse que además de nunca decirle a nadie que es runner, tampoco sube capturas con el resumen de su ‘morning run’ en historias de instagram.

Conversamos con Juan Andrés “Juanda” Barradas, a cargo del club “Runners Running Club Caracas Running for Runners”, donde todos los miembros tienen apodos de dos sílabas: “Bro, te lo digo de una vez, bro, Juansi no es un runner de verdad, ¿sabes? O sea, el otro día lo vi corriendo con unos zapatos Adidas, bro. Todos saben que los verdaderos runners usamos solo On, pero también aceptamos Hoka porque la vaina está pelúa, ¿sabes? Es que bro, vamos a tener que expulsarlo por impostor, o sea, la semana pasada trotó 15 kilómetros por Las Mercedes super relajado, nos ganó a todos, ¿y sabes qué dijo? Esto es lo peor de todo, bro, escúchame bien, ¿sabes que dijo? No dijo nada, no se lo contó a nadie, no subió ninguna historia, ¡nada! O sea, bro, qué psicópata, ¿sabes? De paso nunca lo he visto usando un Garmin Smart Watch para llevar su ritmo ni nada, lo único que hace es correr con franelas de algodón… Bro, ¡algodón! ¿Tú has visto eso? Ni siquiera tiene outfits Dry Fit ni nada”, afirmó Barradas, mientras convocaba su tercera rueda de prensa del día para decirle al país que él sí es un runner.