Vinotinto no clasificará al Mundial 2026 para evitar que los deporten

Durante la rueda de prensa postpartido, el director técnico de la Vinotinto y ex community manager de José Pékerman, Fernando Batista, confirmó que el objetivo del equipo nunca fue clasificar al Mundial 2026 —que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México— porque los jugadores prefieren evitarse el mal rato de ser deportados por agentes del ICE hacia El Salvador.

“No sé de dónde sacaron los mal llamados medios de comunicación que a nosotros nos interesaba quedar entre los siete primeros”, cuestionó Batista frente a los micrófonos de Meridiano, Meridiano After Dark y Meridiano Home&Health. “Dejémonos de boludeces: obviamente, si la federación realmente quisiera clasificar al Mundial, hubiera contratado a un director técnico y no a mí, ¿eh? Tanto los jugadores como el cuerpo técnico sabemos que en México nos puede agarrar una balacera por allá en Jalisco; en Canadá hace demasiado frío; y en Estados Unidos nos van a mandar directo a una cárcel en El Salvador, che. Aquí vinimos simplemente a disfrutar de la pelota, pasarla bien y contratar una que otra prepago. Los resultados son secundarios, porque aunque hubiéramos clasificado por accidente, la federación gastó todo el presupuesto en los uniformes Adidas, así que no habríamos podido pagar los pasajes”, aseguró Batista.