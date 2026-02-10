Papá afirma que prefiere hijo malandro que Therian

El señor Rolando Rojas, un padre venezolano que se considera a sí mismo como “mente abierta”, le reveló esta mañana a sus amigos, allegados y literalmente cualquier persona con la que hizo contacto visual en la calle que preferiría tener un hijo “malandro, marico e incluso chavista antes que uno que sea therian”.

“Yo no tengo problema con que un carajito mío experimente por ahí con su compadre, todos lo hemos hecho, pero es que esa vaina de identificarse como un pincher sí no la entiendo”, explicó Rojas, mientras se sobaba la lipa cervecera. “Una cosa es ser de la comunidad LGTV4K, normal, sabes lo que te gusta, ¿sí o no? Si me sale periquero tampoco me molesta porque ahí están Marc Anthony, Justin Bieber y Chyno que han tenido carreras exitosas. ¿Pero que un carajito mío salga dizque therian? Prefiero botarlo de la casa antes que tener que servirle las empanadas en un bowl en el piso y ver como le restriega el machete al cojín en frente de la visita. Menos pena me daría decir que es chavista porque por lo menos la gente pensaría que está robando billete parejo o, como mínimo, verían su franela de #FreeMaduro y asumirían que tiene una discapacidad mental. En cambio, si lo ven caminando en cuatro patas por la calle con su máscara de poodle el que va a quedar mal soy yo”, confesó Rojas, mientras preguntaba por qué la app Strava en su teléfono sólo tenía mapas y ninguna travesti.