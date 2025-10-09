Alcabalas comienzan a aceptar USDT
Con la “prohibición” del dólar paralelo y una tasa BCV que no refleja la realidad económica del país, el USDT se ha convertido en una alternativa para mantener el poder adquisitivo ante la inflación. Tanto así, que ahora comenzó a ser adoptada en todo el país por policías, malandros y policías malandros, quienes ahora aceptan el pago de matraqueos utilizando la popular stablecoin.
El emprendedor y CEO de Alcabala Libertador 2020 C.A, el oficial Ander Hernández Fernández, nos ofreció detalles acerca de la decisión de incluir este método de pago: “Acá en este humilde punto de revisión y chequeo automovilístico tomamos la decisión de aceptar el activo económico del tipo crictomoneda (sic) conocido como Tether como tal, puesto que la gran mayoría de nuestros clientes, dícese infractores de la ley, ya no poseen unidades monetarias del tipo dólar efectivo o Zelle como en años anteriores. Nosotros como respetados funcionarios de la ley no tocamos bolívares de ningún tipo porque no somos corructos (sic). De este modo, así mismo y de igual manera también de este modo facilitamos el libre intercambio de divisa bajo el acuerdo de colaboración mutua, en donde les permitimos a los conductores transitar libremente a pesar de no portar los documentos de importación del filtro del aire del carro a cambio de unos 20 USDT por Binance”, explicó Hernández Fernández, mientras se llevaba detenido al comando a un joven que le ofreció hacerle un pago móvil.