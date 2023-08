“No se tienen que ir”, dice cumpleañero antes de picar la torta para que todos se vayan

Una hermosa celebración de cumpleaños terminó abruptamente esta tarde en la ciudad de Caracas cuando Alejandro Castillo, mejor conocido por sus amigos más cercanos como “Ale”, “Alejo” o “el mamaguevo ese”, decidió picar la torta de cumpleaños. A pesar de decirle a los presentes que no tenían que irse, cada uno de los invitados entendió la indirecta con total claridad, en especial porque luego puso música llanera hasta que se fueron.

“Chamo, me siento traicionado por quien consideré mi pana, mi mejor amigo, mi compadre, incluso. ¿Nosotros venimos y le traemos una torta de zanahoria para celebrar su cumpleaños y así es como nos paga? Vamos a ver quién le da la cola a este mamaguevo la próxima vez que no consiga taxi para San Antonio en la madrugada”, comentó Gerardo Pérez, íntimo amigo de Castillo con quien incluso llegó a hablar de sus emociones en al menos una ocasión.

Por su parte, Castillo intentó dar luz a la incómoda situación: “Mira, yo no quise ser grosero ni nada, por eso dije que no se tenían que ir. Pero por algo les puse la tortica envuelta en servilleta, para que sepan que se la tienen que comer en su casa. Además les puse música llanera y todo pero no lo hice de mala manera, tiene una explicación. Es que conocí una chama en Tinder y estamos cuadrando para que venga acá al apartamento, entonces me pidió que le mandar para el taxi y ajá, necesito tener esto sólo ¿me entiendes?” explicó Castillo, sin saber que la chama de Tinder era nuestro pasante subpagado, quien claramente lo estafó.