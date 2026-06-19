Confederación Brasileña de Fútbol decide dormir a Neymar para que no sufra más

Bajo la recomendación deportiva y veterinaria, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tomó la desgarradora decisión de acabar con el sufrimiento de Neymar Jr. poniéndolo “a dormir” ya que se lesiona con mucha más frecuencia que otros deportistas. El plan es llevar al agónico astro a comer helado, chocolate y garotas una última vez antes de administrarle la eutanasia.

Carlo Ancelotti, seleccionador nacional y responsable poner a Endrick como titular en el Mundial de bolas criollas, confirmó la información durante su última rueda de prensa: “Shhh, no lo digan muy duro, no queremos estresar innecesariamente a Neymar. La realidad es que entre lesiones continuas, sífilis y su adicción al Counter Strike ya eso no es vida. Así que decidimos acabar con su sufrimiento y darle el descanso eterno. Por ahora estamos enfocados en darle los mejores últimos días de su vida, asegurándole que Brasil goleó 43-0 a Cabo Verde y prometiendo que va a ser titular indiscutible contra Escocia porque el equipo lo necesita, así sin piernas y todo. Incluso lo llevamos a disfrutar sus prostíbulos favoritos y le dimos dinero para que lo pierda jugando póker” confirmó Ancelotti antes de revelar que tienen preparada una misa especial con temática de Batman para honrarlo.