PDVSA aprovecha precio del petróleo aumentando la producción a 10 taparas al mes

Venezuela sigue posicionándose como la potencia petrolera más importante de la región al incrementar la producción de crudo de PDVSA de 1 tapara mensual a 10 taparas mensuales más para aprovechar el aumento descontrolado del precio del barril, que ya se encuentra por encima de los 300 sueldos mínimos venezolanos.

Desde algún restaurante carísimo y malo en Caracas el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, dió el importante anuncio: “He tomado la decisión de dejar de robar por 1 segundo a ver si así incrementamos la producción de petróleo a 10 taparas más, o al menos 10 tapitas de refresco más, para aprovechar este incremento del barril del petróleo. Me gustaría que fuera más, pero el chavismo no hicimos más que robar y nunca se le hizo mantenimiento a nada, ni siquiera al uniforme de los vigilantes que vienen a trabajar en franelilla, así que toca conformarse con este ranchito que llamamos refinería, estas 3 palas y un poco de taparas que enviaremos por MRW a Estados Unidos, que al menos sí paga, a diferencia de otros que no voy a mencionar pero que solo nos daban médicos mediocres” concluyó el presidente de PDVSA antes de robar una de las 10 taparas para pagar la cena.