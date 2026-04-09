Motorizado indignado porque no volteaste tu carro en medio de la autopista para que él pase

El motorizado Rolando Rojas no sentía tanta indignación correr por sus venas desde el día en que una abuelita en silla de ruedas se le “atravesó por todo el medio” en el carril de la acera peatonal, y es que esta mañana al conductor de un Corsa “no le dio la gana” de pisar el freno hasta el fondo, meter el freno de mano y voltear el carro en la autopista para cederle el paso.

“Coño, chamo, es que la gente se cree la gran vaina por andar en cuatro ruedas, ¿no? Qué le cuesta chocar contra un camión o salir volando por un lado de la autopista para ceder el paso, vale”, se quejó Rojas, mientras hacía caballito a 500 Km/m en una zona escolar. “Ellos creen que yo me creo que ellos son sordos como si yo no supiera que ellos saben que se la están tirando de sordos, ¿’tas claro? Yo vengo tocando el pito como un loco desde que salí de la casa, ¿no me van a escuchar? No, y dígame los que andan por ahí en bicicleta pendientes de una marcha del orgullo, atravesados por toda la ciclovía como si es que esa vaina es de ellos, ¿ah? De verdad que este país no va a cambiar hasta que la gente cambien esa mentalidad, chamo, te lo digo yo”, reflexionó Rojas, mientras se comía 87 semáforos en rojo, usaba el Ávila como rampa y se estrellaba contra el décimo piso de las torres de Parque Central.