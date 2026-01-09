A los pocos días de la llegada de Maduro a Brooklyn empiezan a haber colas por aceite en la ciudad

Apenas unos días después de la llegada del ex dictador, ex superhéroe y extraído del país, Nicolás Maduro, a la prisión de Arkham Asylum en Brooklyn, comenzaron a reportarse largas colas en distintos puntos de Nueva York para comprar aceite y otros productos básicos, los cuales comenzaron a escasear de manera repentina.

Obligamos a nuestro pasante subpagado a vender su riñón en el mercado negro con la finalidad de cubrir los costos de viajar hasta la capital del mundo, donde tomó las declaraciones de Michael Webb-Onley, un típico gentrificador de Brooklyn: “Desde que llegó ese señor se están viendo cosas nunca antes vistas en la ciudad, como gente haciendo cola en el Walgreens para comprar aceite orgánico natural regulado, sólo dos por persona y por número de seguridad social. También aparecieron repentinamente las ‘Big Ants’ que compran todos los Cap’n Crunch por bulto y lo revenden diez veces más caro. Por ahí escuché al alcalde decir que iba a combatir la situación enviando a los Navy Seals a cuidar la cola del Kentucky Fried Chicken mientras implementaban el nuevo sistema de Bio-Payment con la huella. Lo único bueno es que el metro aún funciona con normalidad, aunque últimamente se está prendiendo en fuego por las tardes, pero al menos eso espanta a las pirañas que están robando pelo por ahí”, explicó Webb, mientras buscaba recetas para preparar carne mechada con concha de Reese’s.