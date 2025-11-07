El líder del chavismo y responsable de intercambiar las reservas de oro por Shark Cards en GTA: Online, Nicolas Maduro, reveló a su círculo más cercano que estaría dispuesto a dimitir del cargo siempre y cuando Estados Unidos le garantice la salida de GTA VI, un PlayStation Switch Series X y la lista de claves del juego para poder pasarlo.

La noticia salió a la luz gracias al periodista americano John Mamori Cox, reportero de la BBC de Doral, quien añadió: “Nuestras fuentes en Caracas confirmaron de novena mano que Maduro estaría dispuesto, por primera vez, a abandonar el cargo siempre y cuando el gobierno de Donald Trump le ofrezca estas garantías. Sin embargo, las negociaciones no han sido fáciles. Por medidas de seguridad, se han llevado a través de Roblox, donde siempre se cae la conexión por los problemas de Cantv, porque Maduro derrama el jugo de lechosa con arequipe sobre la canaimita, o por sabotajes por parte de agentes externos, quienes recientemente robaron la colección entera de brainrots italianos del mandatario venezolano dentro del servidor, la cual valía más que el sueldo de todos los profesores del país” concluyó el periodista Cox, quien tuvo acceso a esta información a través del primo de un cuñado de un militar que se está cogiendo a la amante de un ministro que es tío primero de un alto rango del chavismo.