Tareck El Aissami revela que todos los millones robados se le fueron en charcutería

Venezuela amaneció hoy con devastadora noticia, los miles de millones que robó Tareck El Aissami durante sus cargos políticos no podrán ser recuperados porque el preso admitió que todo se le fue comprando charcutería para la semana y varias toneladas de moco de gorila para peinarse hacia atrás.

Así lo aseguró durante una audiencia ante un juez imparcial vestido con una franela de Jorge Rodríguez: “No me arrepiento de nada, juez de mierda, robé ese rialero para jartarme un pan canilla full de mortadela y queso amarillo con un litro de jugo de naranja recién exprimido. Eso sí es un manjar, y ni mil ferraris me darán el placer de esa canilla que costó aproximadamente los 20 mil millones que me robé. Los otros mil millones se me fueron en par de bombas pasteleras y 500 gramos de jamón de pavo cortado finito para comerlo de las tetas de mis amantes en Dubai, jamás verán ni un solo dólar de esa plata porque me la disfruté toda, ¡Y lo volvería a hacer sin dudarlo!”, concluyó el ex-funcionario antes de que Jorge Rodríguez ordenara amarrarlo a un poste y desnudarlo.