Joven convoca misa para pedir por el carro que dejó en el taller

Alejandro Lopera (28) acaba de realizar uno de los actos de fe más grandes que se pueden cometer, tan sólo detrás de caminar la procesión de la divina pastora descalzo y dejar que tu novia se vaya de viaje con sus amigas: dejar el carro en el taller mecánico. Por esta razón, decidió convocar una misa para rezar que todo salga bien y el mecánico no decida que hay que “hacerle el motor”.

Rodeado de cientos de feligreses con el carro dañado que tampoco saben lo que es un borno, Lopera suspendió sus rezos para declarar ante los medios: “La verdad es que entre el taller y el cielo no hay nada oculto, Dios es mi testigo que ese carro sólo hay que cambiarle la correa del tiempo, y estoy aquí rezando junto a mis hermanos del Club Corsa Charallave para que el mecánico sea honrado, no le descubra ningún sonidito nuevo, ni me diga que le debo $2.500 por la mano de obra. Al final del día, todos sabemos que lo que Dios da el mecánico lo quita, pero no importa porque el aceite de Cristo tiene poder. Todos son bienvenidos a unirse a esta congregación, donde con el favor de Dios y su infinita misericordia vamos a salir adelante, con la gracia y las rolineras de Cristo, estoy seguro que Dios proveerá, amén”, afirmó Lopera, antes de recibir una llamada del mecánico explicándole que le tuvieron que cambiarle el filtro del aire al carro, por lo que serían $6.000 adicionales.