Venezolano que emigró a Colombia, Chile, Argentina, Turquía, Dubai y Estados Unidos convencido que en España sí le va a ir bien

En la vida, el amor y la migración, la trigésimo cuarta es la vencida, y nadie lo sabe mejor que José Andrés Hernández, un venezolano que después de pasar por Bogotá, Medellín, Santiago, Iquique, Buenos Aires, Rosario, Estambul, Dubái, Miami y Jacksonville, ya tiene sus pasajes comprados, maletas hechas y sofá cama asegurado para llegar a la ciudad de Madrid.

Hernández, quien está convencido —al igual que en las 34 migraciones anteriores— de que esta vez sí se van a solucionar todos sus problemas, nos comentó un poco más acerca de sus planes en la ciudad ibérica: “Coño, mi hermano, ahorita la vuelta es España. Gracias a Dios tengo un primo de Acarigua que llegó hace unos añitos y ya está bien establecido: vive en su apartamentico de 8 m² junto a otros siete panas suyos, y me dijo que me tenía el sofá cama asegurado, con cojín y todo. Tú sabes que al final Europa es Europa, ahí es donde está el billete, ¿sí o no? En Latinoamérica uno le echa bolas, pero igual estás pelando bolas y devaluado. En Estados Unidos te matas trabajando y ganas un poco e’ plata, pero después de todos los gastos, más los abogados y la vaina, terminas es pelando pelando bolas, perseguido por ICE. En cambio, acá es donde finalmente me voy a poder comprar mi carro, mi casita, y me consigo una española que me dé unos hijos catiritos”, aseguró Hernández, quien sigue sin darse cuenta de que en ningún país del mundo logrará comprarse ni casa, ni carro, ni una esposa que le quiera dar hijos sin tener casa ni carro.