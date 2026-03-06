Delcy honra el legado de Chávez restableciendo relaciones con el gobierno que capturó a Maduro

Esta semana la presidente venezolana impuesta por Donald Trump, Delcy Rodríguez, quedó en evidencia ante la humanidad y el chavismo al honrar el legado de Chávez restableciendo relaciones diplomáticas con el gobierno que capturó a su ex mejor amigo y ex presidente Nicolás Maduro.

Para Delcy esto no es más que otro acto para evitar pasar el resto de su vida con Cilia Flores, pero ante los ojos del carabobeño Raúl Guillen, dirigente local chavista rodilla llena de tierra, esto es un claro homenaje a su comandante Hugo Chávez: “Cuando el Comandante decía en sus discursos que los yankees se fueran al carajo se refería a que se fueran a lo más alto, es decir, la embajada de Valle Arriba, desde donde subliminalmente nos indicó que la revolución se hace conversando. Esto no significa que no le importe el socialismo, sino que el verdadero camino a la Patria de Mao, Lenin y Jaua es a través del capitalismo salvaje, es decir, Trump y Jesucristo son lo más chavista que hay”, aseguró Guillen mientras le salía humo de las orejas.