"Desde que emigré ya no entiendo Venezuela", asegura joven que tiene tres días en Colombia

El joven Adalberto Urdaneta, uno de los miles de migrantes venezolanos en Colombia, aseguró que los constantes cambios políticos y sociales en Venezuela hacen que ya no entienda nada sobre la situación de su propio país. Esto, luego de haber emigrado hace casi tres días a la ciudad de Medellín, donde —al igual que media ciudad— trabaja en un Call Center.

Yo apenas aterricé esta misma semana y ya están abriendo un Walmart en la Vereda del Lago”, aseguró Urdaneta desde su apartamento de medio metro cuadrado, por el que paga 15 millones de pesos mensuales. “El país del que me despedí ya no existe, ¿me entendéis? Ahora los chavistas son trumpistas, la oposición defiende el legado de Chávez y Capriles mejor no hablar de él. Es más, cuando me fui todo el mundo estaba pasando hambre y ahora me meto en las historias y ahora todos andan con unas bragas de Chevron. ¿Qué es la verga? ¿Se pusieron todos de acuerdo para arreglar el país sin mí?. Le pedí el favor a un primo para cambiar una plata por Binance y me dijo que ahora allá usan puro Goldman Sachs, chico”, concluyó Urdaneta, mientras lo botaban del arriendo para convertirlo en un Airbnb para gringos.