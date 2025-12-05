Venezolano cumple felizmente 6 años deprimido en Bogotá

Emigrar nunca es una decisión fácil, pero es una de las que el joven Fernando Bautista no se arrepiente en ningún momento de su vida. Tras llegar a Colombia en el año 2019, este guerrero venezolano acaba de cumplir felizmente 6 años viviendo con depresión en la hermosa y gris ciudad de Bogotá.

Engañándose a sí mismo para disfrutar del despiadado frío de la ciudad, Bautista observó las grises nubes de la gris ciudad antes de reflexionar: “La gente puede decir lo que sea de Bogotá: que es fría, peligrosa, sucia, peligrosa, descuidada, peligrosa, que no tiene metro, e incluso que es peligrosa; pero cada día que despierto con depresión y miro las oscuras nubes que tapan el sol, le doy gracias a Dios porque sigue siendo un día en el que estoy fuera de Venezuela y tengo un trabajo normal, en un país medianamente funcional, donde disfruto de todos los servicios públicos y no me tengo que preocupar por terminar en un calabozo de la DGCIM. Incluso pasar 7 horas diarias en el Transmilenio es mejor que arriesgar mi vida montándome en el Metro de Caracas, que puede explotar en cualquier momento”, confesó Bautista, quien fácilmente podría disfrutar de su vida fuera de Venezuela en una ciudad menos hostil.