Perro se divorcia de cojín para iniciar aventura con peluche de Santa

El amor llegó a su fin en el hogar de los Guautiérrez-Ikea. El esposo, Fernandog Guautiérrez, pidió el divorcio de su esposa cojín, Floripondia Ikea, luego de revelar su deseo de vivir una aventura con un peluche de Santa Claus que decora el salón de sus dueños.

A pesar de la noticia, no hubo gritos ni lloriqueos, solo un silencio ensordecedor por parte de Floripondia, quien se negó a dar declaraciones ante la prensa. Por su parte, Fernandog negó las acusaciones de adulterio y aseguró que lo que siente por el peluche es más que un simple instinto animal: “¡Alce la pata quien no ha cometido pecado! Todos aquí tenemos nuestro corazoncito y eso es algo que uno no controla, como las ganas de hacer pipí en la alfombra. Un día estás masticando las esquinas de tu esposa cojín y al otro sientes unas ganas incontrolables de pegarte un Santa culón de peluche. Pero no solo eso, también quiero amarlo y respetarlo, llevarlo a largos paseos por el parque, compartir mi pienso con él y hasta presentarle a mis dueños. Solo necesito que Floripondia deje de aplicarme la ley del hielo y firme el divorcio”, concluyó Fernandog, intentando lavar su imagen ante los medios, quienes lo han calificado como un perro.