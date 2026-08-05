Un lamentable hecho ocurrió esta semana en Valencia, específicamente en el estado Carabobo, cuando se juntaron las 8 horas de racionamiento eléctrico habituales con un apagón repentino de 4 horas más y la explosión del único transformador de la ciudad, ocasionando 12 horas extras de sequía de fluido eléctrico.

El hecho ha dejado un saldo de miles de relaciones a distancia con ansiedad, decenas de miles de personas cenando pan con queso y cientos de miles de arrecheras. Para ahondar más en la trágica coincidencia, entrevistamos al naguanagüense Henriqueto Torboz, víctima de Corpoelec: “Mi nombre es Henriqueto, soy presidente de la junta de condominio del edificio y centro de apuestas Vista Mar y Sol Marisol, y quiero denunciar que tenemos más de un día sin electricidad porque siempre pasa algo. Estoy empezando a sospechar que nos están mintiendo, espero que no. Llevamos tantas noches sin luz que ya me sé mi casa de memoria sin ver. Al principio sí me confundía y de repente me lavaba la cara en el bidet, pero gracias al gobierno revolucionario ya aprendí a subsistir sin servicios básicos. Estoy que me pongo unas medias y arrastro los pies en la alfombra a ver si cargo el teléfono aunque sea”, concluyó Henriqueto antes de… se fue la luz otra vez.