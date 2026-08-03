Experiencia de cine VIP incluye sillas más grandes para el mojón mental

A pesar de las décadas de crisis económica, no hay mejor marketing en Caracas que ponerle el sufijo VIP a cualquier cosa. Así lo demostró el nuevo cine VIP inaugurado en la urbanización del este caraqueño Lomas del Parque del Mirador, donde por tan solo 215$ los clientes podrán disfrutar de asientos grandísimos para sentarse a gusto con su mojón mental.

Carlos Carlitos Charles, reconocido joven de la escena sifrina caraqueña, ofreció su opinión ante las cámaras de sus 3 iPhones 17 pro max: “Bro, este cine vip deluxe no es para todo el mundo, no cualquier cine tiene cotufas, pues. Además, el asiento tiene espacio para el mojón mental y hasta tiene un pobre que te trae refresco hasta la sala, eso no es barato de mantener, ¿sabes? Y si te parece caro pagar 215$ por entrada es que simplemente no eres el target. La gente que es menos que uno cree que todo tiene que ser a precio popular, y esto está mal, pues, por ejemplo el hijo de mi cachifa se queja de que no puede comprar carne, tener planta eléctrica o acceder a una universidad, ¡Brother, no eres el target!, quédate con tus lentejas y cállate la boca, maldito pobre”, concluyó Carlos Carlitos Charles antes de que a su papá le expropiaran la empresa y tuviera que meter currículo en el cine VIP.