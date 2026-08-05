Venezolano echa tiros en la calle para que ICE lo confunda con gringo

Las calles de Wynwood Park amanecieron en perfecta normalidad mientras el joven venezolano Asdrúbal López recorría las calles disparando su AR-15 la mañana de este miércoles. Todo como parte de una elaborada estrategia para engañar a los agentes de ICE, mimetizándose con la cultura estadounidense y haciéndoles creer que es un gringo cualquiera.

Asdrubal aprovechó la atención de los medios de comunicación para darle algunos consejos a la comunidad latina ante la fuerte presencia de ICE en el estado de Florida: “Hermano, esas brujas ahorita se la pasan es pendiente de agarrarte afuera de un Home Depot o montando un techo porque los latinos son los únicos que se parten el lomo en este país. Por eso tienen que camuflarse como un verdadero gringo y salir a la calle a vender fentanilo para que vean como los dejan quietos. Incluso, metanse a malandros, chambeando con los bloods o con los crips, que ahí el ICE ni se acerca. Otra buena estrategia es echar tiros con un rifle automático, van a asumir que eres un loquito blanco y se van a buscar pa’ otro lado, que es lo que estoy haciendo ahorita. Y si de verdad están en apuros y no tienen ningún plan de escapatoria, hagan como que están en un viaje de fentanilo en medio de la calle, así todos vomitados encima. Hermano, eso es como volverse invisible, ahí te la dejo”, detalló López, mientras le vaciaba el cartucho a una Toyota 2026 que seguro era de un enchufado chavista que también emigró.