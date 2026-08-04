Trump asegura que confundió a Delcy con Anne Hathaway la primera vez que la vio

Cientos de periodistas quedaron sorprendidos esta mañana cuando el Presidente de los Estados Unidos y protagonista de la serie Super Catire, Donald J. Trump, reveló en rueda de prensa que la primera vez que habló con Delcy Rodríguez por videollamada estaba completamente convencido de que era Anne Hathaway.

“Su belleza fue tan impactante que casi me ciega la vista… Inmediatamente sentí mariposas en el estómago y mi primera erección sin tomar Vitafer en más de 20 años”, reveló el mandatario americano y emperador de Venezuela ante los gritos horrorizados de la sala de prensa. “Me dije a mi mismo, ‘¿Anne Hathaway, eres tú? No, imposible, ni siquiera Anne Hathaway es tan hermosa’, ¿verdad Marco? Marco estaba ahí, él siempre habla con ella, siempre hablan, tal vez se la quiere quedar para él, ¿ustedes que creen? Pero Delcy es mía, ella sabe que es la pasta de mi pan, ¿sabían eso? Hasta estoy considerando pedirle el divorcio a Melania y mandarla de nuevo a Siberia o dónde sea que la saqué. Es que Delcy es otra cosa, es impactante, espectacular”.