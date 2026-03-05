Delcy asegura que estatua de Trump en la autopista es parte de su plan para liberar a Maduro

Mano dura pero doblada, así se describe en las calles de Caracas a Delcy Rodríguez y también a su gestión por los cambios que está llevando a cabo en el país, destacando su más reciente orden de poner una estatua de Donald Trump en la Autopista Gran Catire Trump Jefe de Jefes, asegurando que es parte de su plan para recuperar a Maduro.

“Después de largas reuniones con el gobierno de mi gran amigo, compadre y confidente, Donald Trump, hemos tomado la decisión estratégica de hacerle una bella estatua en su honor en plena autopista, esto con el fin de recuperar a Néstor Maduro o como sea que se llamaba el pendejo que gobernaba aquí antes, ya ni me acuerdo del nombre. Creemos que la estatua, la Trump Tower en El Salto Ángel y un acuerdo petrolero de 45 años podrían ser un buen paso inicial a ver si en algún momento nos devuelven a Noel Maduro, pero tampoco hay prisa, pues, que no se preocupe que yo le tengo bien cuidados sus ferraris bañados en chocolate Dubai” aseguró Rodríguez desde la inauguración de la nueva mansión de Trump en Mar-a-Caibo.