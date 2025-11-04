El centro académico Penal de El Rodeo celebró esta semana la graduación de la tercera promoción de ingenieros en hackeo de WhatsApp y falsa venta de dólares, sumando 50 nuevos egresados entre ellos los suma cum laude María, María, María y María.

El estudiante con mayor promedia de la promoción, María, dijo en su discurso: “Gracias a todos mis compañeros, en especial a mi tutor María, por acompañarme en este viaje académico y ayudarme a convertirme en un profesional, prometo no decepcionarlos y vender miles de dólares falsos todas las semanas, siempre luciendo mi foto de perfil de piolín, frase religiosa o del doctor José Gregorio. Jamás olvidaré aquellas tardes en clase entrenando para meter Sparks Techno en nuestros anos al penal, practicando nuestros acentos para parecer personas decentes de atención al cliente e incluso la electiva de manejar only fans hechos con IA, ¡Nos vemos en el trabajo, colegas!” concluyó María ante la ovación de miles de profesionales del malandreo