Joven que le da pereza poner película que dura dos horas igual la ve en Tiktok en 47 partes

Con plataformas como Netflix, Prime y Televen+ repletas de opciones para ver, las personas pierden cada vez más tiempo decidiendo qué mirar. Ese fue el caso del joven Adalberto Oropeza, quien tras pasar siete horas eligiendo una película, decidió no darle play porque duraba dos horas. Sin embargo, igual terminó viéndola en TikTok tras conseguirla dividida en 47 partes.





Oropeza, quien se considera un fanático del septimo arte en la pantalla chica, nos comentó más acerca de esta experiencia cinemátográfica: “Lo que pasa es que si me tardo como siete horas eligiendo una película, significa que cuando termine de ver la película ya han pasado como nueve horas en total, ¿sí me entiendes? Se me va todo el domingo en ese peo. De paso uno no puede revisar el teléfono con la atención que se merece porque salen los puristas del cine con que ‘hay que prestarle atención’, como si fuera un reel de Instagram o una vaina importante. Lo bueno es que el algoritmo ya me conoce porque escucha todos mis pensamientos, entonces de una me lanzó la película en el For You de TikTok, dividida en 47 partes de dos minutos en formato IMAX, es decir, la tuve que ver en el iPad. Cine de verdad, pues”, explicó Oropeza, quien simplemente vio Los 4 Fantásticos grabada de un teléfono antes de amanecer viendo TikToks toda la madrugada.