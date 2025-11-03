Venezolano en Miami asegura que el régimen no va a caer porque venezolano en Caracas merendó un cheesecake

Hoy las redes sociales empezaron con fuertes debates, destacando el del señor Armando Montoya, quien desde Miami asegura que el régimen de Maduro sigue en el poder por culpa de un joven caraqueño que merendó una cheesecake con un café, en vez de dar lástima y salir a protestar para que la GNB lo impale en una plaza.

Desde una cafetería en Brickell bebiendo un capuccino de $15, Montoya reclamó: “¿Cómo es posible que en Caracas haya jóvenes merendando, desayunando e incluso cenando? Eso lo que hace es fortalecer al régimen de Maduro, deberían más bien estar desnutridos, cambiar sus trabajos en internet por uno en el consejo comunal cobrando en lentejas, y vivir sumidos en la depresión y la miseria. La gente sonríe como si no hubieran presos políticos, no como yo que no me he reído desde el 98, yo si soy un patriota comprometido con la causa. Y dígame los que beben cerveza, dándose esos lujos locos que si un six pack y una caja de cigarros, parecen Jeff Bezos esos enchufados narco-castro-stalin-ladrones que se les cae la careta cada vez que deciden salir de la miseria” concluyó Montoya quien luego se molestó porque a Maracaibo le llegan 2 horas de luz semanales en vez de cero.