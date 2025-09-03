Joven viaja a Madrid para probar comida venezolana de verdad

El mundial de desayunos del streamer Ibai Llanos ha despertado la curiosidad por la gastronomía hispana, especialmente en la comida venezolana como las arepas, las cachapas y la mujer ajena, por lo que el joven colombiano Jaime Díaz decidió viajar a Madrid para probar el verdadero sabor venezolano.

Con una maleta llena de sueños, ilusiones y 14 pantalones para un fin de semana en España, el joven compartió sus expectativas a través de un vlog de tik tok: “¿Qué más, mi gente? ¡Nos fuimos pa’ España a darle gusto al paladar con el mero sabor venezolano! ¡Qué bacano! Como todo el mundo sabe, ahora la vuelta es en Madrid que se volvió la capital de los restaurantes venezolanos, y el Doral se quedó en el pasado. Allá espero comerme las famosas tapas de arequipe, o sea, las obleas, y probar los callos a la caraqueña, que son el mero mondongo. ¡Y ni se diga del plato nacional! Quiero una jarra de papelón con 3 kilos de tajadas con queso. ¡Qué delicia, llave!” aseguró el joven antes de quedar en bancarrota porque le cobraron cada tequeño en 10 euros.