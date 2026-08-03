Los Dodgers de Los Ángeles, actuales bicampeones de la MLB y tricampeones de truco, madrugaron a todos los equipos de Las Mayores este domingo anunciando la incorporación del pitcher Tarik Skubal, vigente ganador del Cy Young, así como al noruego Erling Haaland, LeBron James y el tercera base José Gregorio “Manos Mágicas” Hernández.

Shohei Ohtani, pitcher, bateador y el único jugador que da hit con un pan canilla, ofreció más detalles acerca de la estrategia del conjunto angelino: “El que se descuide lo fichamos, es más, ya tenemos contactos con Neymar Jr, porque necesitamos alguien que acapare todas las prepagos de la ciudad para que el equipo se concentre en ganar el tercer campeonato seguido. Además, ya estamos haciendo gestiones con abogados del inframundo para incorporar al espíritu de Maradona y nuestros abogados ya están trabajando con los representantes de Netanyahu, para acabar con los prepucios de todos nuestros rivales”, explicó Ohtani, mientras le metían preso al noveno traductor esta semana por participar en estafas ilegales “por su cuenta”.