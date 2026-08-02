Domingüire No. 379: Neutro Shorty

En Domingüire quisimos celebramos el fin de la temporada de memes de Julio Iglesias con broche de uranio, con esta magnífica portada que nos trae al cantautor, filósofo, rescatista y doctor en gastroenterología Neutro Shorty, quien engalana esta prestigiosa revista junto a nuestra tiradera exclusiva a Roque Valero, un detallado análisis de las mejores motos para destruirse la vida, una entrevista a Jared Leto y nuestro ranking de carreras universitarias y de caballos.

Además, en esta edición te contamos la diferencia entre tener tufo en Carora y tener tufé en Europa, y te piropeamos ese aire acondicionado que tanto te costó y tantos bajones eléctricos ha aguantado.

¿No te convence todavía? Entonces te la damos por lo que tengas, cualquier cosita es buena, mira que esta quincena después de comprarnos una botella de miche andino nos quedamos cortos para darle alguito al pasante. Vete a tu kiosko ya y amenaza a tu kioskero con darle una patada voladora en el techo de la jeta si no te da tu ejemplar de la mejor revista dominical de Venezuela, ahora que ya no circulan las demás.