La crisis migratoria en Ceuta, donde aproximadamente 40.000 marroquíes cruzaron forzosamente a la ciudad española en medio de África, llevó al joven Samuel Villavieja a confesar que se siente aliviado de “decidir” no haber emigrado a españa, afirmándole a sus allegados que se siente más seguro y estable viviendo en El Tocuyo.

“Chamo, yo podía irme para allá en cualquier momento, hasta el pasaporte podía sacar, pero no, qué va, yo sabía que eso se iba a poner feo y preferí quedarme tranquilo viviendo en casa de mis papás”, explicó Villavieja, quien nunca ha tenido más de $30 ahorrados en su vida. “Hasta el pasaporte me podía sacar, porque yo soy Español por parte de la tía de una bisabuela que era prima de la vecina de la señora que vivía en la otra calle, ¿sí me entiendes? Pero eso no vale la pena, ya que ese país está invadido por Marruecos… Que por eso tampoco quise irme a vivir para Francia, París está lleno de todo menos franceses, ni quise irme para Perú, porque está lleno de peruanos. Honestamente, El Tocuyo le da cuatro patadas a todas esas ciudades, de verdad”, detalló Villavieja, mientras un vecino le robaba el chivo, por gafo.