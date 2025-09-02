Joven se acaba de despertar y ya gastó 100 dólares

La vida adulta consiste en trabajar, ganar dinero, gastar dinero, gastar dinero y luego volver a gastar dinero otra vez más. Lamentablemente, nadie está más consciente de esta triste realidad como Andrés Mejías Cardona, un caraqueño de 24 años, quien se despertó esta mañana, abrió los ojos y se gastó 100 dólares en contra de su voluntad.

Tomamos las declaraciones del joven Mejías, mientras la vida lo obligaba a gastarse otros $50 tras cepillarse los dientes: “Chamo, ¿así va a ser toda la vida adulta? Apenas uno se consigue un trabajo y ya tienes que pagar para tener donde vivir, pagar por tener luz que igual te quitan, pagar para tener agua que sale como nestea, pagar por un internet que funciona cuando le da la gana, pagar por la comida, y hasta pagar para dormir porque las almohadas se aplanan como a las dos semanas. Sales de tu casa y tienes que pagarle a un indigente que te extorsiona para no quebrarte los vidrios del carro, sales con tus amigo y pagas más de lo que quisieras para vivir ‘una experiencia’ en un restaurante de moda, entonces ahora ya no tienes plata para pagar la cita en el psicólogo porque pagar te está volviendo loco”, explicó Mejía, mientras la vida lo obligaba a gastar otros $80 antes del mediodía porque se dañó el termómetro de la nevera.