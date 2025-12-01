Ante las crecientes tensiones entre el gobierno de Donald Trump y lo que sea que tenga Nicolás Maduro, Rusia ha anunciado una decisión inesperada: evacuar a todos sus ciudadanos de su autoproclamada isla de Margarita dentro del territorio venezolano. La noticia tomó por sorpresa incluso a quienes estaban acostumbrados a los movimientos geopolíticos inexplicables del Kremlin.

Serguei Malenkov, primer canciller de la Isla de Margarita anexada a Rusia, explicó detalles de la retirada de la perla del Caribe a territorios sin tensiones militares: “Colegas diplomáticos, periodistas internacionales y periodistas venezolanos que vinieron por el refrigerio gratis, esta acción no constituye en absoluto una debilidad ante presiones externas. No. Rusia jamás cede. Solo nos guardamos un ratito hasta que pasen las cosas que tengan que pasar. Nos llevamos a nuestra isla con todos nuestros turistas que les encantan los hoteles todo incluido y pichirrearle a los vendedores ambulantes de las playas. Margarita como territorio ruso debe atender a nuestras políticas de no intervención en guerras, a menos que Putin lo diga”.

Washington celebró la retirada, mientras aclaró que, de cualquier modo, ellos no sabían que Rusia tenía una isla allí. Asimismo, el canciller venezolano aseguró que la pérdida de la isla no afectaría al turismo porque “de todas maneras la gente siempre termina en el mismo par de playas chimbas de La Guaira y los Roques es mucho más arrecha”.