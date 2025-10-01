El desalojo total de los vendedores informales del bulevar de Sabana Grande, ejecutado este martes por la Policía Nacional Becerriana (PNB), no solo dejó las calles más despejadas y un aumento del 900% en el desempleo nacional, sino también un hecho histórico: la venta de la primera camisa original de los Leones del Caracas en más de 80 años.

Tomamos las declaraciones del joven José David Fonseca, gerente general, cajero y community manager de la tienda oficial del equipo caraqueño, cuya existencia fue revelada tras el operativo porque estaba cubierta de buhoneros: “Bueno, gracias a la labor de la policía ahora me toca soltar el teléfono y trabajar de verdad, porque antes aquí no entraba pero ni un alma. Ahora por lo menos vienen, preguntan por el precio y dicen que van a dar una vuelta, como si uno no supiera que están pelando bolas. Igual sí logramos vender una camisa, seguramente a un enchufado. No sé, a mí ni siquiera me pagan comisión, entonces no me importa”, afirmó lleno de entusiasmo el joven caraqueño.

Por su parte, el oficial Jeffren Perez Perez, nos ofreció detalles acerca del operativo: “Logramos realizar el debido proceso del desplazamiento rectilíneo del tipo desalojo como tal de lo que vendrían siendo las instalaciones públicas del denominado bulevar Big Sheets, o Sabana Grande, para los ciudadanos que no tienen duolingo. Durante este procedimiento movilizamos lo que vendrían siendo comerciantes del estilo informal, popularmente conocidos como buhoneros, así como odontólogos ortodoncistas sin la debida autorización, al igual que cientos de autodenominados sifrinos que realizaban la indebida compra e artículos de vestimenta del tipo pirata para aparentar como tal”, explicó Perez, mientras esperaba que los buhoneros le transfirieran al Zelle para volver a dejarlos entrar.