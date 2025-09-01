Tras ver precio de los útiles papá inscribe a su hijo en la Milicia Bolivariana

Los bajos sueldo y los precios de los útiles han llevado a los padres venezolanos a tomar medidas drásticas como volver al papiro, copiar los libros a mano e incluso reemplazar las clases por tutoriales de YouTube, pero Felipe González cruzó una línea al inscribir a su retoño en la Milicia Bolivariana para no tener que mandarlo a estudiar.

Entre lágrimas de tristeza y alivio, Gonález recomendaba la decisión a otros padres desesperados por el regreso a clases: “Naaah, chico, esos útiles están más caros que el mercado de mi segunda mujer, no vale la pena. Por eso yo agarré al coñito mío y lo inscribí en los milancianos esos pa’ que manquesea (sic) traiga una bolsita de lentejas a la casa, además que ahí le enseñan a esa gente todo lo que necesita mi bebé, que si a caminar y a hacer teteros de mango y yuca, más nada. Me gustaría que aprendiera castellano, matemática e historia, pero el sueldo no me alcanza y yo no voy a tener vagos en la casa, me sabe a ñame que tenga 3 años, que aprenda de una vez que la vida no es justa y aproveche que el uniforme ahí es gratis y como 5 tallas más grandes, que eso le dura hasta los 34 años por lo menos”, concluyó el padre antes de ser reclutado él también para el batallón de andaderas blindadas de la Milicia Bolivariana.