Chamo aprovecha anuncio del iPhone 17 para comprarse el iPhone 5 usado sin cargador
Apple finalmente salió de su break sin iPhones nuevos –que duró tres semanas– para confirmar la salida del nuevo iPhone 17. Este anunció le permitió al joven Alejandro Urdaneta aprovechar que los modelos actuales bajaron de precio, para comprarse el iPhone 5 usado, sin cargador, con la pantalla rota y el IMEI bloqueado por robo.
Urdaneta nos comentó que tiene aproximadamente 8 años ahorrando para comprarse su primer iPhone, después de haber pasado por 68 Xiaomis que se le quemaban a los seis meses: “Yo siempre he sido de comprar puro Android porque bueno, son más baratos pues, lo que pasa es que uno dice eso de la calidad-precio para no dar tanta lastima, ¿sabes? Pero nada, después de unos imprevistos y haber tenido que cambiar de teléfono varias veces al año porque se fundían después de jugar Warzone, por fin reuní mi platica para comprarme mi primer iPhone, papá. Aprovechando que anunciaron el 17, conseguí un pana que me vendió un 5 baratico, lo único es que no tiene cargador, la batería está inflada, hay que descifrar los textos de la pantalla entre todas las grietas y no le puedo poner línea Movistar porque tiene el IMEI bloqueado, pero no pasa nada, eso funciona igual que el primer día porque iPhone es iPhone, ¿sí me entiendes?”, explicó Urdaneta, a quien de hecho el teléfono sí le funcionaba a la perfección, excepto por la cámara vieja.