Tras disfrutar excelentes navidades joven espera que le paguen quincena de febrero 2027 para recuperarse económicamente

Pelar bolas: para algunos, una mera situación económica; para otros, un estilo de vida. Así lo vive el joven Edgardo Rodríguez, del estado Cojedes, quien ansía que le paguen la quincena de febrero de 2027 para recuperarse de los desmanes económicos que cometió en diciembre.

Un teléfono nuevo, pan de jamón de contado y un champú son solo algunos de las decenas de lujos que se dio Edgardo en diciembre a pesar de su paupérrimo sueldo de seis mil bolívares quincenales: “Yo les he dicho que no me den ponche crema porque me vuelvo loco; ahí está, ahora debo el sueldo hasta el año que viene. ¿Por qué coño se me ocurrió brindar tequeños en Año Nuevo?, sobre todo a los hijos de mi prima, que son como doce carajitos. Esa coñoemadre no deja de parir y el que termina pariendo los reales es uno. Pero bueno, no es la primera vez que me vuelvo loco y termino más pobre que una jefa de consejo comunal cuando no llega el CLAP; yo voy a salir de esta a punta de arroz con huevo y correr durísimo para no gastar en pasaje”, concluyó Rodríguez, quien todavía no se acuerda de que sacó el pernil de diciembre con Cashea y mañana se le vence la cuota.