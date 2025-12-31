Tía que sacó las maletas a pasear en Miami terminó viajando en avión de ICE

Lo que comenzó como un decreto cargado de fe, sahumerio de sándalo y una fe en los consejos de una influencer de autoayuda, terminó en un despliegue logístico de seguridad nacional. Tibisay Quintero, una venezolana residente en Miami que el pasado 31 de diciembre decidió sacar sus maletas a pasear por toda la Collins Avenue para «atraer viajes», finalmente cumplió su sueño de volar pero en un avión del Plan Vuelta a la Patria.

Tras ser interceptada por las autoridades migratorias por tener la visa más vencida que una lata de Diablitos en el fondo de la despensa, Tibisay fue escoltada a un aeródromo privado donde abordó un majestuoso Boeing 737 operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Fuentes cercanas a la familia aseguran que, a pesar de estar esposada de pies y manos, la señora Quintero mantuvo una actitud de «abundancia y gratitud», comentando a los oficiales que el uniforme de los agentes combinaba perfectamente con el tono gris de su equipaje de imitación y que el catering de sándwich de jamón y agua tibia era «muy minimalista y orgánico».

«Yo lo decreté, mi amor, y el universo, que es sabio y hermoso, me mandó este vuelo chárter con seguridad privada incluida», declaró Tibisay a través de la ventanilla del avión mientras se despedía de sus familiares, quienes lloraban en la pista, no se sabe si por la deportación o porque la tía se llevaba las claves del Netflix y tres juegos de sábanas que no eran suyos. Por su parte, el oficial a cargo del operativo confesó que es la primera vez que una deportada intenta pedirle un «upgrade» a primera clase a cambio de una lectura del café y una receta de hallacas de dieta.

Al cierre de esta edición, se reporta que Tibisay ya se encuentra en Maiquetía, donde planea sacar las mismas maletas a pasear el próximo 31 de diciembre, pero esta vez con la intención de atraer un viaje a Madrid, o al menos un aventón en una camionetica que tenga el aire acondicionado funcional.