Colombianos indecisos entre lanzarse de un octavo piso o del décimo

Tras confirmarse que las elecciones presidenciales en Colombia se definirán en segunda vuelta, millones de ciudadanos se debaten en lanzarse de un décimo piso votando por Iván Cepeda —candidato de Gustavo Petro, asociado con las FARC y fanático de la URSS—, o lanzarse de un octavo piso eligiendo a Abelardo de la Espriella, imitador suramericano de Bukele, cliente VIP de Zara Kids y exabogado estrella de Alex Saab.

Para entender a fondo la psique del electorado vecino, en la sala de redacción disfrazamos al pasante subpagado de bandeja paisa a escala real para lograr captar la atención del colombiano de a pie. Fue así como logramos recolectar las declaraciones de Samuel Jaramillo: “Oiga, yo no sé mucho de política, pero extraño la época en la que los candidatos eran unos viejos bien aburridos y el loco era uno. Ahora me están poniendo a elegir la manera en la que quiero destruir el país: si votando por un defensor de guerrilleros que seguramente tiene la cara de Stalin tatuada en las nalgas, o dándole el poder a un loquito de metro y medio que se pinta la barba con Sharpie y que de paso era abogado de Alex Saab. Básicamente la democracia me obliga a decidir entre lanzarme de un décimo piso o del octavo, pegarme en el dedo chiquito del pie con la pata de la cama o la mano entera con la puerta de un bus”, detalló Jaramillo, mientras le arrancaba un pedazo de chicharrón de utilería a nuestro pasante subpagado y se lo metía en el bolsillo del pantalón.