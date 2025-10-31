Ayer en horas de la tarde se dio a conocer la más reciente foto de Luigi Mangione en el Centro Metropolitano de Detención de Supervillanos (CMD) de Brooklyn, donde se lo ve compartiendo junto al exjefe de inteligencia militar venezolana Hugo “El Pollo” Carvajal y el reconocido terrorista de Gotham, Arthur “El Guasón” Fleck.

Conversamos con el comisionado James Gordon, detective del departamento de policía de Gotham y amante de Batman, quien nos explicó el origen de esta inusual fotografía: “No es poco común que en una cárcel de este estilo se junten algunos de los criminales más buscados del mundo y forjen amistades que los ayuden a salir del crímen. Según informan mis fuentes, los señores Mangione, Pollo Carvajal y Guasón actualmente se encuentran trabajando en un proyecto de merenguetón en sus tiempos libres para distraerse mientras esperan sus juicios. Tengo entendido que incluso El Pingüino a veces participa en el furruco pero porque les da lastima, porque no tiene muchos amigos”, aseguró el comisionado, mientras detenía a Louis BPM por sus crímenes de guerra auditiva contra la población mundial.