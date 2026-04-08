Chile invita a venezolanos a morirse para evitar deportaciones

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se dirigió a la nación luciendo su exclusivo abrigo de piel de gocho para invitar abiertamente a todos los venezolanos a “estirar la pata”, ya sea por causas naturales o autoimpuestas —siguiendo tradiciones chilenas—, con el fin de evitar el inconveniente y costoso proceso de la deportación.

El mensaje fue dado por el presidente durante su aparición matutina en el show “¿Venezolano o Pastel?” de Chilevisión, donde Kast se dedica a apuñalar venezolanos en la calle para descubrir de qué están hechos: “¿Este es de fresa? No, era otro de verdad. Bueno, ¿qué importa? Lo único que importa es que yo, como presidente, no tengo que solucionar nada. Todos los problemas de Chile, desde el aumento de la gasolina hasta la existencia de Arturo Vidal, se solucionaran por completo apenas se vayan todos los venezolanos. Por cierto, mi recomendación para ellos es que busquen perecer lo antes posible, porque la verdad, por culpa del comunismo ladrón de la izquierda, no tenemos dinero para deportarlos. Todo el presupuesto va a desaparecer porque tengo que bajar los impuestos a las empresas de unos tíos”, detalló Kast, mientras atrapaba a cuatro barberos maracuchos tras colocar una trampa de tequeyoyos en Estación Central.